Dwayne Johnson si trasforma in Dwanta Claus per Some Good News (VIDEO)

Dwayne Johnson è stato uno degli ospiti dell'episodio delle feste di Some Good News, il format ideato da John Krasinski durante la pandemia e nel video si può vedere The Rock in versione Dwanta Claus.

L'attore è intervenuto per portare un po' di gioia a un padre in difficoltà e per annunciare un'importante donazione a favore delle famiglie in difficoltà.

Il nuovo episodio di Some Good News ha potuto contare sull'apparizione a sorpresa di Justin Timberlake e George Clooney, che si è occupato delle "previsioni del tempo", ma l'ospite principale è stato Dwayne Johnson che è apparso in versione Babbo Natale.

John Krasinski ha infatti chiesto l'aiuto al collega, che ha recentemente recitato accanto alla moglie Emily Krasinski in Jungle Cruise, per aiutare un collezionista di fumetti e padre single che su eBay, con il nome Jays Nerdy Life, ha deciso di vendere molti degli oggetti rari in suo possesso pur di avere i soldi necessari a comprare i regali di Natale per i suoi figli. L'uomo ha purtroppo perso la moglie, proprio nel periodo delle feste, alcuni anni fa e durante il 2020 ha faticato moltissimo nella ricerca di lavori part time.

Krasinski aveva provato ad acquistare gli oggetti all'asta, venendo però respinto perché considerato un utente non affidabile dal sito, e Johnson è intervenuto dichiarando che si occuperà personalmente di acquistare i regali per i figli del suo fan, che gli aveva inviato un tweet per chiedergli di condividere i suoi annunci su eBay: "Jay, te lo meriti. La tua storia è fonte di ispirazione, non solo per me, per Dwanta Claus, ma certamente per John e chiunque ascolti la tua storia. Ispiri così tante persone perché la verità è che rappresenti così tanti genitori intorno al mondo che faticheranno questo Natale".

L'attore ha inoltre annunciato che Jay e i suoi figli potranno visitare in California il D.C. Universe di Los Angeles e che gli regalerà il suo copione di Black Adam non appena terminerà le riprese del film.

Dwayne ha inoltre annunciato che FedEx ha donato 5 milioni di dollari all'organizzazione Toys For Tots per aiutare altre famiglie in difficoltà.