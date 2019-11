Dwayne Johnson sarà Mark Kerr, il campione UFC di arti marziali

Dwayne Johnson si cimenterà nell'interpretazione di Mark Kerr, ex lottatore di arti marziali e campione UFC, noto come The Smashing Machine, The Titan e The Specimen.

Dwayne Johnson interpreterà Mark Kerr, campione UFC di arti marziali, considerato come il miglior combattente del mondo durante la sua carriera nelle arti marziali miste, soprannominato The Smashing Machine.

L'ex wrestler metterà stavolta alla prova le sue doti da combattente, interpretando uno dei campioni di pesi massimi più ricordati di sempre. Un ruolo che Dwayne Johnson ha accettato di buon grado, visto il suo apprezzamento verso la storia incredibile di Mark Kerr, come ha annunciato ai suoi fan al Madison Square Garden, dopo aver annunciato a sorpresa venerdì sera che avrebbe ricoperto questo ruolo: "La storia di Mark Kerr è così incredibile. Come tutti noi, e come molti di questi combattenti, ha lottato contro i suoi demoni: demoni della dipendenza, demoni della salute mentale, la pressione dei combattimenti di fronte a 50.000 persone. Ecco un ragazzo che ha vissuto di tutto, ha toccato il fondo, ma la parte migliore di Mark Kerr è che, come tutti noi in questa stanza e tutti questi lottatori, questi guerrieri, ogni giorno ci alziamo e cerchiamo di fare meglio domani rispetto a quello che abbiamo fatto oggi"

Dwayne Johnson ha anche detto di aver parlato con Mark Kerr prima dell'annuncio a Madison Square Garden, e l'ex campione è stato molto grato del fatto che l'attore volesse raccontare la sua storia: "È sopraffatto da tutto questo e apprezzo che mi abbia affidato la sua vita e la sua storia"

Questo, probabilmente, sarà il ruolo più drammatico che Dwayne Johnson abbia ricoperto durante la sua lunga carriera. Durante la conferenza stampa, l'attore ha parlato del perché è stato attratto dal ruolo: "È un ruolo drammatico, ma Mark vive una vita drammatica. È un'opportunità per far luce su uno dei nostri guerrieri, che non solo se lo merita, ma è una storia dal fascino universale"

Ancora non si sa chi produrrà e dirigerà la pellicola, né quando potremo vederla al cinema.