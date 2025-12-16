Dwayne Johnson afferma che la sua prossima collaborazione sarà con J.J. Abrams: "Un meta-film sui film"

Dwayne Johnson collaborerà con J.J. Abrams per un ambizioso progetto cinematografico meta, un film che porterà i generi sul grande schermo e darà vita... ai film stessi.

Tra grandi franchise e blockbuster, Dwayne Johnson e J.J. Abrams stanno preparando qualcosa di unico: un film sui film. L'idea è audace e meta, un viaggio che trasformerà le sale cinematografiche in un palcoscenico dove i generi e le storie prendono vita, promettendo un'esperienza spettacolare e originale.

Un film sui film: l'idea audace di Abrams e Johnson

Secondo quanto dichiarato da Dwayne Johnson a Deadline, il progetto con J.J. Abrams sarà "un grande film. Sui cinema. È molto, molto interessante. Immaginate se i film prendessero vita, in diversi generi, attraverso la visione di J.J. Abrams." L'idea gioca con la metafiction, portando il pubblico dentro un universo cinematografico dove le regole della narrazione vengono piegate e i generi si intrecciano, creando un'esperienza immersiva e innovativa.

Dwayne Johnson sul set

Il concept ricorda il tono avventuroso di Last Action Hero, e il coinvolgimento dello sceneggiatore Zak Penn, autore di titoli come Ready Player One e Free Guy, suggerisce una struttura ricca di riferimenti meta, action e comicità intelligente.

Johnson ha precisato di non avere ancora rivelazioni su quando inizierà le riprese, ma il progetto appare già come una scommessa cinematografica audace, capace di fondere spettacolo, omaggio al cinema e storytelling innovativo.

Tra blockbuster e sperimentazione: il 2026 di Johnson e Abrams

Mentre il team-up meta rimane avvolto nel mistero, Johnson non si ferma: nel 2026 lo vedremo in Jumanji 3, nel live-action di Moana, e sul set di Lizard Music con Benny Safdie. Parallelamente, Abrams conclude la post-produzione di Ghostwriter, mostrando come entrambi siano impegnati su fronti diversi ma complementari, pronti a unire blockbuster e sperimentazione concettuale.

Una foto con Dwayne Johnson

La carriera di Abrams, da Felicity e Alias fino a Mission: Impossible 3 e Star Trek, conferma il suo talento nel reinventare generi e spingere i confini del cinema popolare. Con Johnson come interprete iconico e simbolo di spettacolo puro, il duo promette un progetto che non sarà solo un film, ma una celebrazione del cinema stesso, capace di sorprendere sia i fan dei blockbuster sia chi cerca originalità e meta-narrazione sul grande schermo.