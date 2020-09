Dwayne Johnson: "Io e la mia famiglia abbiamo preso il coronavirus"

Dwayne Johnson ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus insieme alla sua famiglia, per fortuna la malattia è stata superata e i suoi cari sono tutti sani.

The Rock ha annunciato la sua positività su Instagram in un post in cui mette in guardia i fan invitandoli a proteggersi da questo virus. Anche la moglie Lauren e le sue due figlie piccole sono risultate positive, ma per fortuna adesso il peggio è passato.

"Mia moglie Lauren, le mie due bambine e io siamo tutti risultati positivi al COVID-19. Posso dirvi che è stata una delle cose più difficili che abbiamo dovuto affrontare come famiglia. Anche io a livello personale, e di difficoltà nel passato ne ho affrontate parecchie. Essere trovato positivo al COVID-19 è diverso dal ferirsi o rompersi un osso, cosa che mi è capitata un sacco di volte."

Dwayne Johnson ha rassicurato i fan specificando che la sua famiglia non è più contagiosa da tempo e che tutti sono in salute dopo aver superato la malattia che ha causato solo qualche lieve sintomo nelle figlie, ma che per lui e la moglie è stata dura da superare.

"Non sapete cosa significa, perciò proteggetevi. Testate le persone. Se c'è un positivo stategli lontano. E indossate le mascherine. Non ha a che fare con la politica, è un fatto ed è la cosa giusta da fare."