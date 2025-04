Dwayne Johnson irriconoscibile nel poster di The Smashing Machine: svelato quando uscirà il trailer

Dopo le prime immagini ufficiali, A24 ha diffuso ora un nuovo poster per The Smashing Machine, film con protagonista un irriconoscibile Dwayne Johnson, in un ruolo lontano dalle avventure e dai film action con cui ha conquistato il box-office nel corso degli anni.

Il film diretto da Benny Safdie vede Johnson nei panni del lottatore dell'MMA Mark Kerr. Per il muscoloso divo questo sarebbe il primo film indipendente dai tempi di Southland Tales del 2005, e il primo di una serie di ruoli d'autore che si appresta a interpretare per dare una svolta alla sua carriera. Il primo trailer del film verrà condiviso in streaming domani.

Nel maggio 2024, era stata pubblicata un'immagine di Johnson nei panni di Kerr e, sebbene scattata da una discreta distanza, aveva rivelato una trasformazione che rendeva l'attore praticamente irriconoscibile. Johnson ha coperto i suoi tatuaggi distintivi, ha aggiunto una parrucca e il viso sembra pesantemente truccato per somigliare il più possibile al Mark Kerr dell'epoca.

The Smashing Machine, il poster

Chi è Mark Kerr, il campione interpretato da Dwayne Johnson

Campione di arti marziali miste (MMA), ha raggiunto l'apice durante l'"era senza esclusione di colpi dell'UFC", nei primi anni 2000. La sua vita, segnata dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, è stata oggetto di un interessante documentario del 2002, The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr.

Da soli o insieme, i fratelli Safdie hanno stupito spesso e volentieri i cinefili col loro cinema iconoclasta ed estremo. Le reazioni sconcertate alle prime proiezioni di The Smashing Machine, diretto dal solo Benny Safdie, lo definiscono già "il film più strano del 2025".

Prodotta da A24, la pellicola sarebbe un biopic atipico "indescrivibile nel tono e nello stile". Emily Blunt, che affianca Johnson nel cast, ha dichiarato: "È un film incredibilmente intenso, incentrato sulla vita di questo lottatore della MMA realmente esistito, Mark Kerr e su tutte le sue lotte contro le dipendenze, le sue relazioni. È stata, di nuovo, un'esperienza incredibilmente coinvolgente, molto intensa, molto emotiva, e Dwayne è straordinario".