Dwayne Johnson spiega la sua impressionante perdita di peso per The Smashing Machine

Dwayne Johnson ha spiegato la sua perdita di peso in preparazione al ruolo di Mark Kerr nel film The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie e prodotto da A24.

Reduce dal recente successo alla Mostra di Venezia, dove Benny Safdie ha ottenuto il Leone d'Argento come Miglior Regista, arriva il nuovo trailer di The Smashing Machine, produzione targata A24. Il film vede protagonista Dwayne Johnson, che ha affrontato una drastica perdita di peso per calarsi nei panni del leggendario lottatore di MMA Mark Kerr.

Già il trailer mette in evidenza la sorprendente trasformazione dell'attore, noto al grande pubblico per la saga di Fast & Furious. Molti critici hanno già parlato di un'interpretazione intensa, capace di valergli una possibile candidatura all'Oscar. Per Johnson, abituato a ruoli da action hero, si tratta di un'occasione cruciale per essere riconosciuto come interprete drammatico a tutti gli effetti.

Il cambiamento fisico di Johnson e il suo impatto sul pubblico

La nuova forma asciutta dell'attore ha fatto discutere al Toronto International Film Festival, dove Johnson ha raccontato come questa metamorfosi sia stata necessaria per entrare nella psicologia di Kerr. Con ironia, ha ammesso che il segreto è stato "mangiare meno pollo", ma dietro la battuta si nasconde un impegno rigoroso e una dedizione totale al progetto.

The Smashing Machine: Dwayne Johnson in un'immagine

La collaborazione tra Johnson e Safdie non si ferma qui: il regista ha già coinvolto l'attore in Lizard Music, adattamento del romanzo di Daniel Pinkwater. Qui Johnson vestirà i panni di un settantenne la cui unica compagnia è un pollo coetaneo. Un progetto surreale che segna un'ulteriore deviazione rispetto ai blockbuster a cui "The Rock" ci ha abituati.

Dopo la première, The Smashing Machine ha già conquistato un punteggio dell'83% su Rotten Tomatoes, consolidando le aspettative di pubblico e critica. La pellicola, che vede nel cast anche Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten e Oleksandr Usyk, debutterà nelle sale italiane il 19 novembre.