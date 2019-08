Dwayne Johnson: le sue fobie svelate da Jason Statham

L'attore Jason Statham ha rivelato le fobie di cui soffre il collega Dwayne Johnson. I due sono protagonisti del film Fast & Furious - Hobbs & Shaw, attualmente nelle sale.

Spesso siamo abituati a vedere le star dei film d'azione di Hollywood come esseri forti, invincibili e soprattutto senza nessuna paura. Da oggi però, molti fan dell'attore Dwayne Johnson forse guarderanno il loro idolo con occhi diversi dopo le parole del collega Jason Statham, rilasciate nel corso di un'intervista: "Abbiamo saputo che The Rock non ha alcun tatuaggio perché non gli piacciono gli aghi. Inoltre ha paura dell'altezza, perciò ogni volta che c'è da girare una scena in alto dobbiamo abbassare l'edificio, perché altrimenti lui si spaventa". Parole che hanno lasciato a bocca aperta i fan dell'ex wrestler, abituati a vederlo nei film nei panni di personaggi forti, sicuri di sé e senza nessuna paura.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Jason Statham, Dwayne Johnson in una scena del film

Gli stessi fan non rinunceranno comunque a vedere il nuovo lavoro cinematografico di Johnson, protagonista, proprio insieme a Statham, della pellicola Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Il film, ambientato due anni dopo i fatti di Fast & Furious 8, racconta le vicende di Luke Hobbs e Deckard Shaw, rispettivamente un agente federale e un ex-agente delle forze speciali britanniche, uniti per combattere un killer di nome Brixton Lore. Il film diretto da David Leitch - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw - vede la partecipazione di Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Helen Mirren e Cliff Curtis. La pellicola è uscita negli Stati Uniti il 2 agosto, mentre nele sale italiane è arrivata l'8 agosto.