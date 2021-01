Dwayne Johnson aiuta sua figlia a pettinare i capelli: la foto su Instagram "scioglie" i fan"

Celebre per i suoi muscoli e i suoi film d'azione, Dwayne Johnson non è solo un attore ma anche un dolce papà come mostra in quest'ultimo post insieme alla figlia di due anni Tia.

Dwayne Johnson condivide spesso su Instagram teneri momenti con la sua famiglia, dimostrando che ama le sue figlie più di qualsiasi altra cosa, come ha fatto in queste ore condividendo su Instagram una foto molto dolce con sua figlia Tia, mentre la aiuta a pettinarsi i capelli.

La paternità comporta una serie di compiti e, a volte, questo include aiutare tua figlia con i suoi capelli. Dwayne Johnson, infatti, ha sciolto il cuore dei suoi fan mostrano queste foto insieme alla piccola Tia, due anni, mentre la pettina dolcemente: "Ora, nonostante la mia bimba di due anni sembri completamente terrorizzata per la sua vita, quel papà è l'unico che può toglierle tutti i grovigli dolorosi dai suoi capelli... scorri a sinistra e vedrai l'energia calmante, le eccezionali capacità di acconciatura e la straordinaria pazienza che papà aka il Signor Mani d'Oro mette in bella mostra. Sarò pure calvo ma so una cosa o due sui capelli. Soprattutto perché vorrei averli."

The Rock si diverte molto a passare il tempo con le sue figlie Simone, Tiana e Jasmine e ama molto i loro momenti insieme. Sono molti i video e le foto che l'attore condivide con il suo pubblico, come il video in cui ha impersonato Dwanta, ovvero il suo alter ego che ama organizzare e pianificare il Natale per rendere felice la sua famiglia.

Dwayne Johnson al momento ha terminato il suo lavoro su Red Notice, il nuovo film di Netflix, e sta anche aspettando l'uscita del suo ultimo film Disney, Jungle Cruise. Al momento, sta anche lavorando alla sua serie comica autobiografica, Young Rock e si sta allenando prima delle riprese di Black Adam della DC.