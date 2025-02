Dungeons & Dragons: The Forgotten Realms diventa una serie tv live-action targata Netflix

Netflix ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie ambientata nell'universo di Dungeons & Dragons: The Forgotten Realms, ecco i primi dettagli.

Netflix ha annunciato lo sviluppo di una serie tv live-action ambientata nell'universo di Dungeons & Dragons tratta da The Forgotten Realms.

Nel team della produzione ci sarà anche Shawn Levy, il regista che ha fatto parte del team dei produttori di Stranger Things, uno dei grandi successi della piattaforma di streaming.

Cosa racconterà la serie di Dungeons & Dragons

La serie The Forgotten Realms vedrà coinvolto come sceneggiatore e showrunner Drew Crevello (WeCrashed), che ha già scritto il pilot, e verrà realizzata grazie alla collaborazione con Hasbro Entertainment.

Al centro della trama del progetto ci sarà la famosa campagna di Dungeons & Dragons ideata da Ed Greenwood. La storia sarà ambientata in un mondo fantastico in cui esistono potenti divinità, creature pericolose, fenomeni sovrannaturali e magia.

Molto tempo fa il pianeta Terra e il mondo dei Regni Dimenticati erano maggiormente in connessione. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, gli abitanti della Terra hanno quasi dimenticato l'esistenza dell'altro mondo.

Greenwood aveva iniziato a scrivere le storie ambientate in quei posti fantastici fin da quando era un bambino e ha poi scoperto il gioco di Dungeons & Dragons nel 1975, unendo così le sue due passioni.

Nella campagna ci si concentra sul contenente chiamato Faerûn. Tra i personaggi coinvolti ci sono nani, elfi, goblin e orchi. Nel gioco ci sono diverse nazioni e molte città indipendenti, dando vita a varie alleanze e rivalità.

Lo sviluppo del potenziale show

Nel 2021 eOne aveva dichiarato che realizzare una serie live-action di Dungeons & Dragons faceva parte delle priorità dello studio e, inizialmente, il progetto vedeva coinvolti Crevello e Rawson Marshall Thurber. Lo show aveva ottenuto il via libera alla produzione per conto di Paramount+, ma i vari cambiamenti e l'acquisizione di eOne da parte di Lionsgate hanno portato al passaggio dello show tra le fila di Netflix.