Dune: Timothée Chalamet sulla cover di Venerdì di Repubblica (FOTO)

Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, il protagonista di Dune, è il protagonista della cover di Venerdì, il settimanale di Repubblica che ha scelto così di omaggiare il nuovo film di Dennis Villeneuve che debutterà alla 78ª Mostra del Cinema di Venezia.

Ancora pochi giorni e tutti i fortunati che saranno al Festival di Venezia potranno vedere in anteprima Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve che, dopo una serie di rinvii dovuti a motivi ormai tristemente noti, è finalmente pronto per conquistare il pubblico internazionale a colpi di effetti speciali ed epicità. Quando manca, invece, poco più di un mese all'uscita del film nelle sale italiane, Repubblica ha scelto di omaggiare l'opera fantascientifica dedicandole la cover del settimanale Venerdì.

All'interno della rivista è inoltre contenuta un'intervista al regista canadese, come annuncia il post condiviso su Facebook da Repubblica, in cui si legge innanzitutto una lode alla carriera di Villeneuve, definito "un intellettuale prestato al cinema, il cui utilizzo dei film rasenta la saggistica filosofica e contiene un'inconsueta stratificazione di significati e ambizioni, difese anche quando è stato il momento di misurarsi con le megaproduzioni hollywoodiane". Dune, il suo ultimo film, diventa quindi "uno snodo-chiave nella carriera del 53enne regista del Québec, sia per l'inevitabile confronto con la prima trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert, su cui s'incagliò fatalmente la carriera di David Lynch, che per l'importante budget messo a sua disposizione (165 milioni di dollari) e per il cast stellare, che comprende le due più luminose young stars del cinema d'oggi: Timothée Chalamet e Zendaya".

Insomma, leggendo queste righe si percepisce benissimo quanto siano alte le aspettative per Dune. Oltre ai già citati Chalamet e Zendaya, il cast del film comprende Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen e David Dastmalchiano. La sceneggiatura del film è stata scritta da Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth.