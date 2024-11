Dune: Prophecy, Emily Watson si è ispirata a Star Wars per interpretare la serie

L'attrice Emily Watson ha svelato come si è preparata per il suo ruolo nella serie Dune: Prophecy, ispirandosi anche a Star Wars.

Emily Watson ha rivelato di essersi ispirata a Star Wars per interpretare Valya Harkonnen nella serie Dune: Prophecy, in arrivo sugli schermi italiani di Sky e NOW in esclusiva.

L'attrice, intervistata da Variety, ha infatti raccontato di essersi affidata alla sua esperienza teatrale tra le fila della Royal Shakespeare Company per interpretare nel migliore dei modi il personaggio al centro del progetto prequel della saga.

Un'ispirazione speciale per la parte di Valya

Emily Watson ha infatti sottolineato che i dialoghi e i comandi, in stile militare, di Valya Harkonnen in Dune: Prophecy l'hanno portata a pensare ad Alec Guinness nel film Guerre stellari.

L'attrice ha sottolineato: "Ha fatto sembrare quei dialoghi come se fossero scritti da Shakespeare e, avendolo fatto, gli ha permesso di avere questa presenza attenuata, tranquilla, autoritaria. Quello è il modo in cui ho trovato il mio approccio a questo ruolo perché, se non ti avvicini alle battute con una certa meticolosità, possono essere davvero sfuggenti".

Dune: Prophecy, la recensione della serie. Intrighi e suggestioni da Trono di Spade (o di sabbia)

Cosa racconterà Dune: Prophecy

La storia della serie è ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides e segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit.

Emily nel ruolo di Valya Harkonnen

Nel cast dello show ci sono, oltre a Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

Alison Schapker è showrunner e produttrice esecutiva. Diane Ademu-John ha co-sviluppato la serie ed è produttrice esecutiva. Anna Foerster ha prodotto e diretto diversi episodi, compreso il primo.

Il team della produzione è composto da Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts insieme a Brian Herbert, mentre Byron Merritt e Kim Herbert sono i produttori esecutivi per conto della Frank Herbert Estate.

Il co-autore del romanzo Kevin J. Anderson è co-produttore. La serie è co-prodotta da HBO e Legendary Television, che produce anche il franchise cinematografico di cui sono già usciti due film acclamati dalla critica, il primo dei quali ha ottenuto sei premi Oscar