Denis Villeneuve confessa a Steven Spielberg:'Non mi stupirei se Zendaya diventasse una regista'

Denis Villeneuve ha confessato al collega Steven Spielberg di vedere un futuro da regista per Zendaya, diretta nell'ultimo Dune - Parte due, in cui interpreta Chani. I due cineasti si sono confrontati in The Director's Cut, la cui registrazione uscirà martedì.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet e Zendaya in una foto

Villeneuve ha elogiato Zendaya Coleman per aver sempre ascoltato le sue indicazioni e per essersi presentata sul set anche quando non erano previste le sue scene. Spielberg ha domandato al regista canadese se pensa che qualche suo attore diventerà regista e lui non ha avuto dubbi.

Zendaya regista?

"Era sempre seduta tra Greg [il direttore della fotografia] e me ad ascoltare, ascoltare e ascoltare. Quindi, non sarei sorpreso se un giorno scoprissimo che vuole andare dietro la macchina da presa" ha spiegato Villeneuve.

Zendaya ha già sperimentato un ruolo dietro la macchina da presa, lavorando come produttrice nella seconda stagione di Euphoria e nel film Malcolm & Marie, in entrambi i casi partecipando anche in qualità di attrice. Attualmente è al cinema con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Christopher Walken, Austin Butler e Florence Pugh nella seconda parte di Dune.