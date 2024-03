Dune - Parte due, Jennifer Lopez e Ben Affleck tra il pubblico in un cinema di Los Angeles

La coppia è stata avvistata in una sala cinematografica di L.A. per assistere alla proiezione del film di Denis Villeneuve.

Jennifer Lopez e Ben Affleck fan di Dune - Parte due di Denis Villeneuve. Senza dubbio la coppia era desiderosa di vedere la seconda parte del franchise basato sul romanzo di Frank Herbert.

In un video pubblicato sui social e diventato ben presto virale, uno spettatore ha ripreso le due star mentre si preparavano a lasciare il proprio posto in platea alla fine della proiezione, con tanto di bibita e pop-corn:"Dune 2 è stato fantastico. La scena dopo i titoli di coda è stato rendersi conto che J.Lo e Ben Affleck erano seduti proprio davanti a noi, [risata]!" si legge nella didascalia.

Due fan d'eccezione

La presenza di Lopez e Ben Affleck al cinema, mescolati tra i comuni spettatori ha destato curiosità tra i fan e i presenti in sala, che non hanno perso l'occasione di riprendere i propri beniamini seduti vicini a loro per godersi le nuove avventure di Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Il secondo film mostra il protagonista unirsi a Chani (Zendaya) e i Fremen per cercare la propria vendetta contro coloro che gli hanno distrutto la famiglia. Nel cast anche Florence Pugh, Josh Brolin e Austin Butler nei panni di Freyd-Rautha Harkonnen.