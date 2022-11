Dune: Parte 2, Zendaya condivide una foto dal set, e riceve le lodi di Timothée Chalamet

Le riprese di Dune: Parte 2 sono attualmente in corso e Zendaya ha condiviso una foto dal set, mentre il suo amico e collega Timothée Chalamet ha lodato la sua interpretazione nel ruolo di Chani.

L'attrice ha infatti pubblicato uno scatto che mostra lo splendido paesaggio utilizzato per ricreare il pianeta Arrakis.

Zendaya Coleman ha infatti voluto rivolgersi ai suoi fan per spiegare la lunga assenza dai social media, sottolineando che è impegnata a lavorare a Dune: Part Two. La star ha scritto: "So che sono stata poco attiva, ma sono qui, semplicemente lavorando come sempre, in ogni caso vi mando il mio amore da Arrakis".

Dune: Parte 2, una foto dal set condivisa da Zendaya

Il personaggio di Chani sarà centrale nel sequel diretto da Denis Villeneuve tratto dai romanzi di Frank L. Herbert e Timothée Chalamet, intervistato da Variety, ha spiegato: "Zendaya non ha ancora concluso le riprese ed è fantastico. Sta portando esattamente quello che ha portato nel primo film, che era incredibile, ma molto di più".

L'attore ha inoltre aggiunto che tra lui e la collega si è formato un forte legame: "Ed è diventata realmente una sorella. Sono così grato nel poterla considerare una partner, una sorella e un'amica".

Nel secondo film, tra le pagine, Paul e Chani hanno una relazione romantica durante le avventure vissute nel deserto di Arrakis. La giovane, già una guerriera Fremen, viene poi addestrata imparando nuovi modi letali per combattere contro gli Harkonnen.

Nel cast di Dune: Parte 2 ci saranno anche Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Christopher Walken rispettivamente nei ruoli della Principessa Irulan, Feyd-Rautha, Lady Margot e l'Imperatore Shaddam IV.