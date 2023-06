Dune Parte 2, Denis Villeneuve: 'La storia di Lady Jessica subirà una svolta sorprendente rispetto al romanzo'

Denis Villeneuve ha recentemente parlato della storia di Lady Jessica in Dune Parte Due, rivelando che sotto questo aspetto la sceneggiatura è molto diversa dal romanzo.

Dune Parte Due uscirà al cinema entro la fine di quest'anno e, secondo quanto rivelato da Denis Villeneuve, la storia di Lady Jessica (Rebecca Ferguson) nella pellicola con Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides e Zendaya in quello di Chani subirà una svolta sorprendente rispetto al celebre romanzo.

Dune - Parte Due: una scena

Nel cast del sequel figurano anche Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck e Javier Bardem in quelli Stilgar, oltre ai nuovi ingressi come Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan, Austin Butler in quello di Feyd-Rautha Harkonnen e Christopher Walker nel ruolo dell'Imperatore Shaddam IV. Villeneuve ha voluto assicurarsi che Lady Jessica avesse un ruolo significativo nel sequel, nonostante la sua presenza marginale nella seconda metà del libro:

"Lady Jessica scompare un po' nella seconda parte del libro e per questo motivo mi sono assicurato, mentre scrivevo la sceneggiatura, di fare l'opposto, di accertarmi che avesse un ruolo attivo e che tornasse al centro della storia. Non vedo l'ora che il mondo veda cosa ha realizzato Rebecca. Non ha paura di andare lontano. È una forza su cui posso contare."

Dune - Parte Due: una scena

Descrivendo l'approccio di Rebecca Ferguson, Villeneuve ha aggiunto: "Ama divertirsi. È importante per lei godersi il momento con leggerezza, fare battute e assicurarsi che tutti si sentano a loro agio. Vuole che tutti quanti si sentano sempre al sicuro." A proposito della sua esperienza sul set, la stessa attrice ha rivelato: " Correre sulle dune di sabbia... sentirsi così piccoli su queste colline incredibili. Quanto siamo piccoli rispetto a Madre Natura? Lo adoro."