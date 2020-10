Denis Villeneuve non ricordava di aver già incontrato Timothée Chalamet prima di Dune, quando cioè scartò l'attore in occasione del suo provino per il film Prisoners.

Denis Villeneuve non ricordava di aver scartato Timothée Chalamet quando l'attore fece il provino per Prisoners. I due si sono incontrati alcuni anni dopo, quando il regista ha scelto Chalamet per il ruolo da protagonista nel suo ultimo lavoro, Dune.

Considerato il recente slittamento della sua uscita al cinema, l'attesa per vedere Dune sul grande schermo sarà più lunga del previsto. Questo non fa altro che aumentare la curiosità di tutti coloro che riservano alte aspettative per il film di Denis Villeneuve che riporterà sul grande schermo la storia alla base dell'omonimo romanzo di Frank Herbert, già adattata nel 1984 da David Lynch.

Il regista canadese ha dimostrato in passato, con Arrival e Blade Runner 2049, di saperci fare con il genere fantascientifico e ciò che è emerso finora, attraverso immagini in anteprima e trailer, preannuncia un'opera di alto livello. Nella versione di Dune firmata da Villeneuve, il ruolo di Paul Atreides sarà affidato a Timothée Chalamet che sembra aver già convinto all'unanimità pubblico e critica. Quella per la realizzazione del film in uscita nel 2021, però, non ha rappresentato l'unica occasione di incontro tra il giovane attore ed il regista, poiché i due si sono già incontrati qualche anno fa, seppure Villeneuve se ne sia completamente dimenticato.

Secondo quanto emerso da un recente focus targato GQ, il regista aveva detto a Chalamet che era entusiasta di incontrarlo mentre parlavano per la prima volta di Dune. Tuttavia, l'attore ha dovuto ricordargli gentilmente che si erano incontrati già molto tempo prima, quando cioè lui ha fatto un provino per Prisoners. "Ma certo!" ha detto a quel punto Villeneuve, il quale ha poi dichiarato: "Ha fatto una grande audizione, ma non si adattava fisicamente alla parte. Probabilmente in quel momento mi insultò perché non lo presi". Considerato che Villeneuve ha visto numerosi volti durante i casting dei suoi film, non sorprende che non abbia ricordato il suo precedente incontro con Chalamet. Tuttavia, è comunque curioso il destino che ha portato il regista a sceglierlo per il ruolo più importante della sua carriera.

Dune uscirà nei cinema internazionali il 1º ottobre 2021. Il cast sarà composto da Timothée Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Zendaya Coleman, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Javier Bardem e Oscar Isaac.