Dune 3 punta già a un record per il franchise: si prevedono oltre 100 milioni di prevendite

Le prime prevendite di Dune: Parte Tre parlano chiaro: stanno registrando numeri tali da far ipotizzare un debutto domestico oltre i 100 milioni di dollari, un risultato mai raggiunto dai precedenti capitoli della serie.

Le prevendite fanno volare Dune: Part Three

Il terzo film arriverà nei cinema a dicembre nello stesso giorno di Avengers: Doomsday, dando vita a una delle sfide commerciali più attese degli ultimi anni. Eppure, almeno per ora, la concorrenza del kolossal Marvel non sembra aver rallentato l'entusiasmo del pubblico.

Dune 3: il character poster di Zendaya

Secondo i dati condivisi da Global Box Office, durante il primo giorno di prevendite su larga scala il film avrebbe incassato circa 10 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti. Si tratta del miglior risultato mai registrato dalla saga in questa fase della distribuzione.

Se il trend dovesse mantenersi stabile nei prossimi mesi, gli analisti ritengono plausibile un esordio superiore ai 100 milioni di dollari nel primo weekend nordamericano. Sarebbe un salto considerevole rispetto ai capitoli precedenti:

Dune: Part Three - oltre 100 milioni di dollari (stima)

- oltre 100 milioni di dollari (stima) Dune - Parte Due - 82,5 milioni

- 82,5 milioni Dune - 41 milioni

Numeri che confermano quanto il pubblico sia cresciuto insieme alla trilogia e quanto l'attesa per il capitolo conclusivo sia ormai altissima.

La sfida con Avengers: Doomsday e il Dunesday

Per mesi si è parlato della possibilità che uno dei due studios cambiasse data di uscita per evitare lo scontro diretto tra Dune: Part Three e Avengers: Doomsday. Alla fine, però, né Warner Bros. né Disney hanno modificato i propri piani.

Dune: un'immagine del film

L'accostamento con il fenomeno Barbenheimer è arrivato quasi automaticamente, anche se il confronto presenta differenze sostanziali. Barbie e Oppenheimer si rivolgevano a pubblici molto diversi, mentre i nuovi Dune e Avengers condividono una parte consistente degli spettatori interessati ai blockbuster fantasy e fantascientifici.

Proprio per questo i primi dati sulle prevendite assumono un peso particolare: dimostrano che l'interesse nei confronti della pellicola di Villeneuve resta elevatissimo nonostante l'ingombrante concorrenza del Marvel Cinematic Universe.

L'ottimismo intorno a Dune: Part Three non nasce soltanto dai numeri delle prevendite. I primi due capitoli hanno raccolto un consenso quasi unanime da parte della critica e del pubblico, trasformando l'opera di Denis Villeneuve in una delle saghe cinematografiche più apprezzate dell'ultimo decennio.

A rendere ancora più forte l'attesa c'è anche il fatto che questo film concluderà la trilogia dedicata a Paul Atreides, un elemento che contribuisce a trasformare l'uscita in un vero evento cinematografico.

È probabile che Avengers: Doomsday finisca comunque per dominare il box office complessivo, ma le prime proiezioni suggeriscono che ci sia spazio perché entrambe le produzioni ottengano risultati eccezionali. Se il passaparola sarà all'altezza dei precedenti capitoli e il film riuscirà a imporsi anche durante la stagione dei premi, Dune: Part Three potrebbe addirittura superare le aspettative e firmare il miglior debutto nella storia del franchise. Siete pronti per il Dunesday?