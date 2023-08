Dua Lipa come Barbie Sirena: le meritate vacanze dopo il successo (FOTO)

La Barbiemania è il fenomeno dell'estate e colpisce non solo gli spettatori del meraviglioso film prodotto e interpretato da Margot Robbie, ma anche gli stessi protagonisti. Dopo Ryan Gosling e la sua Kenergy anche Dua Lipa sembra essere diventata una cosa sola con il suo personaggio Barbie Sirena.

La cantante sta trascorrendo le vacanze nella sua Albania e mentre la hit Dance the night fa scatenare i fan di tutto il mondo, lei si gode il meritato successo. Tra giornate in bikini, un gelato al pistacchio salato e un tramonto sul mare, tutto è ammantato dell'atmosfera di Barbie, a partire dalle caption dei suoi post su Instagram: "All I do is beach" si legge nell'ultima foto, in cui indossa un abito rosa metallizzato che sprigiona sensuali vibes da sirena.

E sirena sembra esserlo diventata davvero! La vediamo infatti appollaiata su uno scoglio con i capelli al vento avvolta in un lungo abito rosso trasparente e ci sembra quasi di scorgere in lontananza il coloratissimo mondo di Barbieland.