Drive my car, stasera in Prima Tv su Sky il film candidato a 4 premi Oscar

Drive My Car, pluripremiata pellicola giapponese di Ryusuke Hamaguchi, dopo il riconoscimento per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes e un Golden Globe come miglior film straniero, concorre agli Oscar 2022 con quattro nomination di peso: miglior film - primo titolo giapponese di sempre a riceverla -, miglior film internazionale, migliore regia e migliore sceneggiatura non originale. La pellicola è un intenso road movie dell'anima, in viaggio tra le strade di Hiroshima ma anche nelle solitudini dei suoi protagonisti.

Ispirato alla raccolta di racconti Uomini senza donne di Murakami Haruki, il film narra la storia di Yûsuke (Hidetoshi Nishijima), attore e regista che, dopo aver perso la moglie Oto (Reika Kirishima), si trasferisce a Hiroshima per mettere in scena Zio Vanja di Cechov. Attraverso il testo teatrale, il rapporto con gli attori e, soprattutto, con quello con la ragazza che gli fa da autista, Misaki (Tôko Miura), Yûsuke riuscirà finalmente a rielaborare il lutto e i traumi del suo passato.

