Drew Barrymore sulla nomina ai Razzie Award della star di Firestarter: “È bullismo. Mi fa ribollire il sangue”

Qualche giorno fa i Razzie Awards hanno attirato tantissime critiche e polemiche sia dal pubblico che dai professionisti di settore. Tutto è cominciato quando Ryan Kiera Armstrong, la piccola protagonista di Firestarter, è stata candidata come peggior attrice dell'anno. Anche Drew Barrymore è tornata sulla faccenda esprimendo tutto il suo disgusto nei confronti di quanto accaduto.

Durante una recente apparizione a CBS Mornings, Drew Barrymore ha condiviso la sua opinione sulla nomination di Ryan Kiera Armstrong ai Razzie Awards: "Non mi piace. Lei è più giovane ed è vero e proprio bullismo. Sono contenta di vedere che le persone non hanno seguito l'onda del 'prendiamola in giro' dicendo, invece, che 'Non è giusto'", per poi continuare, "È vero che devi avere senso dell'umorismo, ma quando si parla di bambini la faccenda è ben diversa".

Non è la prima volta in cui la Barrymore esprime quello che pensa. Di recente aveva affrontato la questione anche con il The Independent dicendo che: "Questa situazione mi fa ribollire il sangue. Sono la prima a ridere di me stessa ma Ryan ha 12 anni... il co-fondatore dei Razzie, John Wilson, da allora si è scusato rimuovendola dalla categoria, per poi dire che stanno implementando una nuovo regola che preclude l'accesso alle nomination a tutti i minori di 18 anni".

Razzie Awards sotto accusa dopo aver nominato come peggior attrice una bambina: "Ripugnante e sbagliato"

Quello che dice Drew Barryomore è corretto. Il polverone sollevato dalla nomination ha avuto un impatto così forte sulla cerimonia da portare alle scuse e all'inserimento della nuova regola: "Crediamo che le scuse pubbliche siano dovute alla signorina Armstrong, e ci rammarichiamo per qualsiasi ferita che ha subito a causa delle nostre scelte", ha dichiarato il fondatore dei Razzie Awards John Wilson, "Avendo imparato qualcosa da questa lezione, vorremmo anche annunciare che, da questo punto in avanti, adotteremo una linea guida per il voto che precluderà a qualsiasi attore o regista di età inferiore ai 18 anni di essere preso in considerazione per i nostri premi".