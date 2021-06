Dream Horse, clip esclusiva del film con Toni Collette tratto da una storia vera

Dream Horse, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è tratto da una storia vera ed è ispirato al libro autobiografico scritto da Janet Vokes. Il film con Toni Collette arriverà nelle sale italiane dal 1 luglio, distribuito da Lucky Red.

Nel video clip che possiamo guardare sopra, Jan Vokes sta mostrando per la prima volta il suo cavallo all'uomo che dovrebbe addestrarlo per la corsa. In un primo momento la fantina che lo monta non riesce a domarlo, Dream Alliance si rifiuta di tenere il passo ma poco dopo inizia a correre convincendo anche l'addestratore. "Ha sicuramente della stoffa, spirito, carattere, come la padrona", dice l'uomo accarezzando Dream Alliance.

La sinossi ufficiale del film racconta la storia di Jan Vokes, impiegata come addetta alle pulizie e barista in una piccola città del Galles. Con pochissimi soldi e nessuna esperienza, Jan convince i suoi vicini a ridurre i loro magri guadagni per allevare e far crescere Dream Alliance, un cavallo da competizione, nella speranza di gareggiare con l'élite delle corse ippiche. Nonostante dei momenti di grande difficoltà, in cui Jan si batte con amore per supportare il cavallo a cui è profondamente legata, la passione e l'impegno del gruppo vengono ricompensati quando Dream inizia a scalare le classifiche con grinta e determinazione, arrivando a correre nelle più importanti competizioni in cui mostra la stoffa e il cuore di un vero campione.

Dream Horse è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020 ed è ispirato al libro autobiografico scritto da Janet Vokes. La candidata all'Oscar e vincitrice di un Emmy e un Golden Globe Toni Collette e Damian Lewis interpretano rispettivamente i ruoli di Jan Vockes e Howard Davies. Nel cast anche Owen Teale, Joanna Page, Nicholas Farrell, Peter Davidson, Anthony O'Donnell, Lynda Baron e Karl Johnson. La regia del film è di Euros Lyn, già dietro la macchina da presa di serie come Sherlock, Black Mirror e Queste oscure materie.

