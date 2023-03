Drake Doremus collaborerà con Netflix per realizzare una nuova serie tv con Lucy Boynton

Drake Doremus e Netflix starebbero lavorando a una nuova serie tv, intitolata One Day in December, con protagonista Lucy Boynton.

Drake Doremus, conosciuto come regista soprattutto nell'ambiente indipendente, starebbe tentando di ampliare la propria carriera con Un giorno a dicembre (One Day in December), una nuova serie tv di Netflix, con Lucy Boynton coinvolta come produttrice e protagonista, e Fifth Season. Queste informazioni sono state riportate in esclusiva da Deadline.

In base a quanto riportato dalle varie fonti, Un giorno a dicembre dovrebbe basarsi sull'omonimo romanzo di successo firmato da Josie Silver. Il libro racconta la storia di Laurie (Lucy Boynton), una ragazza abbastanza sicura che l'amore a prima vista non esista da nessuna parte se non nei film. Ma poi, attraverso il finestrino appannato di un autobus in un nevoso giorno di dicembre, vede un uomo che sa subito essere quello giusto. Le sensazioni che prova nel vederlo innescano una storia d'amore, incomprensioni e casualità.

A quanto pare Drake Doremus sarà il regista della serie, opportunamente selezionato da Fifth Season, e incaricato di svilupparla con Joel Stillerman, dopo aver opzionato il libro. Sembra, inoltre, che Netflix abbia acquistato l'idea dopo una validissima presentazione di Doremus stesso, scegliendo di svilupparla in una mini-serie che potrebbe proseguire con altre stagioni, con un approccio antologico.