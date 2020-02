Endings, Beginnings: il trailer del film con Shailene Woodley diretto da Drake Doremus

Endings, Beginnings, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, è il nuovo film scritto e diretto da Drake Doremus con star Shailene Woodley.

Il video mostra la giovane parlare della sua situazione e della necessità di concedersi una pausa, mostrando poi l'incontro con due amici che potrebbero farle cambiare idea.

Il film racconta la storia di Daphne, ruolo affidato a Shailene Woodley, che dopo la fine di una storia d'amore entra in crisi e vive a casa della sorella, il cui matrimonio non è perfetto e privo di liti, convincendosi sempre di più di non credere all'amore. Durante una delle feste organizzate dalla sorella, Daphne incontra però Frank (Sebastian Stan) e Jack (Jamie Dornan), provando attrazione per entrambi in modi diversi. Incapace di scegliere, la giovane continua a frequentarli scoprendo nuovi lati di se stessa.

La sceneggiatura di Endings, Beginnings è stata scritta da Drake Doremus e Jardine Libaire e il lungometraggio, dopo la presentazione avvenuta al Toronto Film Festival, arriverà nei cinema americani venerdì 1 maggio.