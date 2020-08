Dragonfly - Il segno della libellula, stasera su Nove il film con Kevin Costner

Stasera su Nove alle 21:35, va in onda Dragonfly - Il segno della libellula, un viaggio nell'affascinante tema dell'esperienza pre-morte e dell'eterno dilemma della vita dopo la morte, con protagonista Kevin Costner.

Il dottor Joe Darrow non si dà pace per la misteriosa morte di Emily - la sua adorata moglie e collega - avvenuta durante una missione umanitaria in Venezuela. Perseguitato dai ricordi, l'uomo fa visita ai bambini del reparto oncologico che Emily aveva in cura e rimane impressionato da due piccoli pazienti, scampati più volte alla morte, che disegnano continuamente delle croci. A poco a poco, Joe si convince che quelle croci potrebbero essere un messaggio di Emily.

La locandina di Dragonfly - Il segno della libellula

Il film è stato diretto nel 2020 da Tom Shadyac ed interpretato da Kevin Costner affiancato da Susanna Thompson, Joe Morton, Ron Rifkin, Kathy Bates, Robert Bailey Jr., Jacob Smith e Jay Thomas.

In Dragonfly - Il segno della libellula l'attrice Alison Lohman ha avuto un piccolo ruolo di malata di cancro ma la sua scena è stata tagliata in fase di montaggio, l'attrice si taglio i capelli a zero e dovette girare il suo film successivo, White Oleander, indossando una parrucca.

Il personaggio di Joe Darrow era stato scritto per essere interpretato da Harrison Ford che rifiutò il ruolo perchè aveva iniziato il suo anno sabbatico dal cinema.