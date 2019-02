Dragon Ball Super: Broly, ecco il terzo trailer ufficiale del film!

Tra due settimane Dragon Ball Super: Broly - Il Film arriverà nelle nostre sale cinematografiche, precisamente dal prossimo 28 febbraio. Nell'attesa

Koch Media ha condiviso con i fan il terzo trailer italiano del film!

Scritto da Akira Toriyama, il leggendario papà di Dragon Ball, Dragon Ball Super: Broly - Il Film porterà sul grande schermo lo scontro più epico di sempre! La nuova pellicola sta avendo un grande successo in tutto il mondo, con 100 milioni di dollari già incassati e un punteggio su Rotten Tomatoes di 82 con oltre cinquanta recensioni. Se non siete stati tra gli "eletti" a vedere il film su PornHub, il conto alla rovescia per l'uscita nelle sale è iniziato!

Ecco la trama di Dragon Ball Super: Broly - Il Film: Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l'intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

