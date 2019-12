Dragon Ball Super: Broly, stasera su Sky Cinema Family il film in prima TV

Dragon Ball Super: Broly arriva stasera su Sky Cinema Family, alle 21:20, per una serata all'insegna dell'animazione giapponese con alcuni dei personaggi 'made in Japan' più famosi al mondo.

Dragon Ball Super: Broly - Il Film arriva su Sky in prima TV per raccontare di un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l'esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l'intero Universo! Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

Diretto da Tatsuya Nagamine (lo stesso che nel 2012 aveva diretto One Piece Film Z), Dragon Ball Super: Broly è il ventesimo film del franchise di Dragon Ball creato dall'ormai leggendario fumettista Akira Toriyama. Arrivato nelle sale giapponesi a dicembre 2018, il film è diventato un vero e proprio fenomeno fin dal suo primo weekend, incassando la cifra record dell'equivalente di 34,6 milioni di euro, cifra superata solo ad agosto da One Piece: Stampede - Il Film. Ottime le cifre anche in Italia, dove, nel primo weekend di programmazione, è finito in vetta alla classifica degli incassi, per un guadagno internazionale complessivo di 123 milioni di dollari, che l'ha reso l'undicesimo film giapponese d'animazione "più ricco" nella storia del cinema.