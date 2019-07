Dracula: le prime foto della nuova serie tv degli autori di Sherlock

Sono state diffuse le prime foto di Dracula, nuova serie tv scritta e prodotta dagli autori di Sherlock.

I fan di Sherlock sognano l'arrivo di una nuova stagione. Nel frattempo Steven Moffat e Mark Gatiss sono immersi nella lavorazione di Dracula, che si preannuncia un altro imperdibile evento. Oggi sono state diffuse le prime immagini dell'atore danese Claes Bang nei panni del Conte Dracula.

La miniserie inglese su Dracula si aprirà in Transylvania nel 1897 mentre il Conte progetta di trasferirsi nella Londra vittoriana. Le prime foto mostrano Dracula in "borghese" e in versione tradizionale sporco del sangue succhiato alle sue vittime. Nel cast troviamo John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark, Nathan Stewart-Jarrett e Lyndsey Marshal.

Il regista veterano di Sherlock Paul McGuigan dirigerà uno dei tre episodi della miniserie, gli altri saranno diretti da Jonny Campbell e Damon Thomas. Al momento non è stata svelata la data di uscita della miniserie che sarà diffusa su Beeb in Inghilterra e su Netflix nel resto del mondo.

Dracula: un primo piano del protagonista Claes Bang