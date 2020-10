Dracula di Bram Stoker: il nudo di Monica Bellucci che intimorì il figlio di Coppola

Nel commento del DVD di Dracula di Bram Stoker, Francis Ford Coppola ha dichiarato che, sebbene Monica Bellucci e le altre due attrici che interpretano le spose di Dracula avessero accettato di apparire nude in questo film, fu costretto a mandare suo figlio a chiedere loro di spogliarsi: il bambino non ce la fece a causa della bellezza delle donne.

Gary Oldman e Winona Ryder in Dracula di Bram Stoker

Tutti sul set erano troppo timidi per chiedere alle tre donne di togliersi i vestiti prima di filmare le loro scene, così Coppola chiese a suo figlio Roman di fare il primo passo ma nemmeno Roman fu in grado di farlo, bloccato dall'imbarazzo e stregato da tanta bellezza, e chiese a un altro membro della troupe di andarci al posto suo.

Keanu Reeves con Monica Bellucci, Michaela Bercu e Florina Kendrick in una lobbycard di Dracula

La Bellucci, d'altro canto, è nota per essere l'attrice che si è spogliata più volte nel corso della sua carriera cinematografica, secondo Jim McBride, fondatore del popolare sito Mr. Skin, l'attrice detiene un vero e proprio record. Tra alcune delle pellicole più famose ricordiamo Malena, La Riffa, Irréversible e tantissimi altri.

Ci sono delle differenze tra Dracula di Bram Stoker e il libro, ad esempio, nel romanzo le tre spose di Dracula rappresentate come delle donne vogliose, non fanno sesso e tanto meno dissanguano Jonathan Harker, come invece viene mostrato nel film.