Dracula: Chloe Zhao anticipa il film su instagram

Chloe Zhao anticipa il suo nuovo progetto su Dracula, riletto in chiave western fantascientifica, con una foto su Instagram.

La regista di Eternals, Chloe Zhao, è intervenuta su Instagram pubblicando una foto per anticipare i primi dettagli del suo nuovo lavoro, una rilettura in chiave western fantascientifica di Dracula. La foto mostra il vampiro che sembra intento ad andare a cavallo, con le redini tra le mani.

La foto postata mostra una creatura in tutto e per tutto simile al Nosferatu originale, con indosso un mantello, un berretto con una piuma e le redini che si intravedono nella parte bassa dell'immagine.

Del nuovo progetto di Chloe Zhao per il momento si sa molto poco. È stato presentato come "un western originale, futuristico e fantascientifico" che esplorerà il tema della vita ai margini della società, concetto caro al cinema di Chloe Zhaos, come ha dichiarato lei stessa a Comincgsoon.net:

"Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto di Altro che incarnano. Sono entusiasta di lavorare con Donna, Peter e il team della Universal per reimmaginare un personaggio così amato".

Chloe Zhao produrrà il film con la sua Highwayman insieme a Universal. La regista 39enne, premio Oscar per Nomadland, ha fatto il debutto nel mondo dei blockbuster col cinecomic Marvel Studios Eternals.