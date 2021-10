Dr. Brain: la serie Apple in prima mondiale il 4 novembre in occasione del lancio di Apple TV+ in Sud Corea

Svelato il trailer di Dr. Brain, la serie originale Apple firmata da Kim Jee-woon sarà presentata in anteprima mondiale il 4 novembre in concomitanza con il lancio di Apple TV+ in Corea del Sud.

Dr. Brain, la nuova serie Apple Original in lingua coreana di sei episodi diretta e prodotta dal visionario regista Kim Jee-woon, sarà presentata in anteprima mondiale il 4 novembre su Apple TV+. Ecco il trailer della serie, basata sull'omonimo webtoon coreano di Hongjacga. Dr. Brain segna il debutto della prima serie in lingua coreana su Apple TV+ e sarà presentata in anteprima con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio settimanale fino al 10 dicembre 2021.

La serie segue un brillante neuroscienziato, Sewon (LEE Sun-kyun), colpito da un'orribile tragedia personale quando la sua famiglia resta vittima di un misterioso incidente. Nel disperato tentativo di scoprire cosa è successo, il dottore fa di tutto per risolvere il tragico mistero conducendo "sincronizzazioni cerebrali" con i morti per accedere ai loro ricordi, alla ricerca di indizi.

Dr. Brain è interpretato da Lee Seon-gyun, già conosciuto dal pubblico nel film vincitore dell'Oscar Parasite, insieme a LEE You-young, PARK Hee-soon, SEO Ji-hye e LEE Jae-won.

La serie è scritta e diretta da KIM Jee-woon, che è anche produttore esecutivo come Samuel Yeunju Ha e Jamie Yuan Lai per Bound Entertainment, HAM Jung Yeub e Daniel Han per StudioPlex, Joy Jinsoo Lee e Min Young Hong per Kakao Entertainment e Antonio H.W. Lee. Tra gli autori troviamo anche KIM Jin A e KOH YoungJae. La serie è prodotta per Apple TV+ da Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex e Dark Circle Pictures.