Downton Abbey II: Una Nuova Era, clip esclusiva del film tratto dalla serie tv

Downton Abbey II: Una Nuova Era, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è il secondo lungometraggio tratto dalla serie tv di Julian Fellowes. Il film, diretto da Simon Curtis, arriverà nelle sale il prossimo 28 aprile distribuito da Universal Pictures.

La clip, che potete vedere sopra, è ambientata in Francia, a tavola ci sono gran parte dei rappresentanti della famiglia Crawley. Nella clip Edith chiede il permesso di fare delle fotografie alla villa: "penso di scriverne un articolo, e pubblicherei alcune fotografie, sarebbe possibile?", chiede specificando che sta riprendendo le redini della rivista che possiede.

Un nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey: la Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley.

Il cast di Downton Abbey II: Una Nuova Era, secondo progetto cinematografico legato alla serie, include, tra gli altri, Maggie Smith, Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Allen Leech, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Imelda Staunton, Penelope Wilton, Robert James-Collier, Phyllis Logan, Sophie McShera, Tuppence Middleton e Lesley Nicol. Tra i nuovi arrivi citiamo Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

La sceneggiatura è firmata dal creatore della serie originale, il premio Oscar Julian Fellowes, insieme a Gareth Neame e Liz Trubridge. La regia è di Simon Curtis. Le magiche atmosfere di Downton Abbey II: Una Nuova Era arriveranno sul grande schermo il 28 aprile, grazie alla distribuzione di Universal Pictures