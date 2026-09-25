Dove Cameron e Damiano David si sono sposati in Toscana: le foto delle nozze a Montalcino

La cantante e attrice e il frontman dei Måneskin hanno scelto Montalcino per il loro matrimonio. Per la cerimonia civile, look coordinati e atmosfera decisamente intima.

Dove Cameron e Damiano David hanno detto sì. Dopo mesi di preparativi e un fidanzamento ufficializzato all'inizio del 2026, la coppia si è sposata il 24 settembre a Montalcino, nel cuore della Toscana. A fare da cornice alla cerimonia civile è stato lo storico municipio della città, dove i due sono arrivati sorridenti e con look coordinati sui toni del bianco.

Le prime foto delle nozze mostrano la star di Descendants e il frontman dei Måneskin insieme all'uscita dal municipio, circondati da amici e familiari. Una scelta lontana dalle grandi cerimonie hollywoodiane, almeno per quanto riguarda il momento del sì, e coerente con il modo in cui i due hanno sempre raccontato la loro relazione.

Le nozze di Dove Cameron e Damiano David

Damiano David e Dove Cameron sposi

Anche per il look Dove Cameron e Damiano David hanno scelto di andare nella stessa direzione, puntando entrambi sui toni chiari. Cameron ha indossato un completo bianco stretto in vita, con cravatta e una lunga mantella drappeggiata sulle spalle. Damiano David ha scelto invece un abito color avorio, completato da una sciarpa di seta dal colore improbabile che in colpo solo ha compromesso l'intero outfit. Peccato.

Nelle foto scattate a Montalcino i due appaiono però raggianti, inevitabilmente, mano nella mano e circondati dall'amore delle persone a loro più vicine.

Il look coordinato per le nozze

La cerimonia civile si è tenuta nel municipio della cittadina toscana. Dopo il sì, secondo quanto riportato dalla stampa e dai presenti, la festa sarebbe proseguita in una tenuta nei dintorni di Montalcino, dove amici e familiari si sarebbero ritrovati per una celebrazione privata.

Che il matrimonio si sia svolto proprio in Italia non sorprende troppo. Negli ultimi anni Cameron ha trascorso molto tempo nel Paese d'origine di Damiano e ha raccontato più volte quanto le piaccia entrare nella sua quotidianità, conoscere le persone che fanno parte della sua vita e sentirsi a casa anche lontano dagli Stati Uniti.

E proprio la quotidianità sembra essere uno dei punti fermi della loro storia. Pochi giorni prima del matrimonio, la giovane star di Hollywood aveva spiegato che il pubblico vede soprattutto red carpet, concerti e grandi eventi, mentre buona parte della loro vita insieme è molto più semplice: fare la spesa, cucinare, stare a casa e ritagliarsi del tempo lontano dagli impegni di lavoro.

Dal primo incontro al fidanzamento: la storia d'amore

I neosposini a Montalcino

I due si erano incrociati già nel 2022 agli MTV Video Music Awards, quando entrambi erano in corsa nella categoria Best New Artist. La conoscenza si è approfondita l'anno successivo, quando Damiano David invitò Cameron a un concerto dei Måneskin al Madison Square Garden di New York.

Le prime indiscrezioni su una possibile relazione iniziarono a circolare invece nell'autunno del 2023. All'inizio dell'anno successivo arrivarono poi le foto di una cena insieme a Los Angeles e, poco dopo, il debutto ufficiale sul red carpet durante il Pre-Grammy Gala di Clive Davis. Cameron rese pubblica la relazione anche sui social nel febbraio dello stesso anno.

Da allora i due non hanno mai nascosto il forte legame che li unisce. Cameron ha definito Damiano una delle persone più gentili e generose che abbia mai conosciuto, mentre il cantante ha scelto una proposta di matrimonio sorprendentemente semplice.

La proposta di matrimonio lontana dai riflettori

Il fidanzamento, annunciato pubblicamente a gennaio 2026, era in realtà avvenuto qualche mese prima quando David aveva fatto la proposta in casa proprio mentre la coppia stava preparando i bagagli per un viaggio.

Niente location spettacolare o scenografie studiate, quindi, ma proprio la normalità è stato fin da subito il punto che ha unito entrambi. Cameron ha raccontato che Damiano le aveva spiegato di desiderare una vita fatta anche di piatti da lavare, bucato e cene preparate insieme, lontano dai tanti momenti pubblici che accompagnano le loro carriere. Forse per staccare dal glamour e tornare con i piedi per terra.

Una dichiarazione che oggi sembra quasi anticipare la scelta fatta per il matrimonio: Montalcino, una cerimonia raccolta e la Toscana come sfondo. Dopo red carpet e tour internazionali, per Dove Cameron e Damiano David è iniziato adesso un nuovo capitolo, questa volta da marito e moglie.