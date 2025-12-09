Dove Cameron ritratta nelle prime foto della serie 56 Days, di cui Prime Video svela la data di uscita

Amazon ha condiviso le prime foto della serie 56 Days, il progetto descritto come un thriller erotico che avrà come star Dove Cameron e Avan Jogia, svelandone anche la data di uscita.

L'appuntamento in streaming su Prime Video è stato fissato al 18 febbraio.

I primi dettagli della serie

Gli otto episodi che compongono 56 Days, progetto che porta sul piccolo schermo il romanzo scritto da Catherine Ryan Howard, saranno distribuiti tutti in contemporanea durante il giorno di uscita.

La serie è stata scritta e prodotta da Lisa Zwerling e Karyn Usher, mentre nel team della produzione ci sono Atomic Monster di James Wan e Amazon MGM Studios.

Cosa racconterà 56 Days

Al centro della trama ci saranno Oliver e Ciara, interpretati da Avan Jogia e Dove Cameron, che si incontrano per caso in un supermercato e si innamorano a prima vista, con conseguenze pericolose. Cinquantasei giorni dopo degli investigatori arrivano all'appartamento di Oliver, dove trovano un cadavere non identificato e in decomposizione. La serie proporrà scene legate a un'unica intensa giornata e altre che mostrano le indagini nel presente, svelando chi è colpevole e chi è la vittima.

Nel cast, oltre ad Avan e alla fidanzata di Damiano David, ci sono anche Karla Souza nella parte di Lee Reardon e Dorian Missick nei panni di Karl Connolly.

Catherine Ryan Howard è stata coinvolta nell'adattamento per il piccolo schermo con il ruolo di co-executive producer.

I lettori sembrano potranno quindi attendersi un progetto in grado di rispettare la visione dell'autrice per la storia, all'insegna dell'ossessione e del lato oscuro dell'attrazione.

Gli spettatori dovranno infatti attendere fino all'ultimo episodio prima di scoprire i dettagli della svolta mortale avvenuta nella relazione dei due protagonisti.

