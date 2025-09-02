Doug Liman presenta Asteroid a Venezia: thriller XR rivoluzionario e il progetto nello spazio con Tom Cruise

A quasi trent'anni di distanza dalla presentazione di Swingers alla Mostra di Venezia, Doug Liman è tornato al Lido per presentare il suo nuovo thriller XR Asteroid, in concorso nella sezione Immersive.

Il film è co-prodotto dalla sua stessa società 30 Ninjas con Google 100 Zeros, ed è uno dei titoli con i quali verrà lanciato Android XR, un nuovo sistema operativo che combina AI, VR e AR.

L'esperienza innovativa di Doug Liman

Il regista ha spiegato che il film prosegue il suo legame con la tecnologia, che ha caratterizzato da sempre la sua carriera: "È il film più ambizioso che io abbia mai fatto. Un'idea da kolossal raccontata dentro un visore VR e non è mai stato fatto prima".

Doug Liman sul set di Fair Game

Protagonisti degli antieroi senza alcun tipo di vocazione eroica: "Cinque persone stipate in una capsula Soyuz per tre, inseguendo la possibilità di guadagnare un trilione di dollari" ha spiegato Liman, definendola l'esperienza più difficile che abbia mai vissuto in carriera.

L'esperienza XR comprende una pre-chat con Metcalf generata dall'AI Gemini, un corto immersivo a 180° e un'estensione interattiva in cui lo spettatore indaga su cosa sia realmente successo sull'asteroide. L'opera potrebbe diventare un vero e proprio lungometraggio oppure una serie tv.

Il progetto nello spazio con Tom Cruise

Nel 2020, Doug Liman aveva annunciato un progetto nello spazio con Tom Cruise e oggi il regista conferma l'idea ma senza avere un piano preciso: "So solo che voglio fare di più nello spazio. I miei film parlano sempre di antieroi e mi interessa portarli lassù".

"Non voglio fare un film solo perché è nello spazio" ha specificato Liman "ma uno che resti memorabile anche tra cent'anni, quando non sarà più speciale girare fuori dall'atmosfera".

Nel cast di Asteroid troviamo Ron Perlman, Hailee Steinfeld e Freida Pinto.