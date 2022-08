DOTA: Dragon's Blood 3, su Netflix in streaming da oggi

DOTA: Dragon's Blood, la serie animata fantasy di Netflix ispirata al videogioco Dota 2, arriva in streaming con la terza stagione da oggi 11 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dota: Dragon's Blood è la serie animata di Netflix, l'ennesima tratta dal mondo dei videogiochi, opera di Ashley Edward Miller, showrunner, che ha confezionato un prodotto che racconta un mondo in lotta tra draghi, divinità, demoni, elfi ed esseri umani. Un fantasy piuttosto classico realizzato dallo Studio MIR, team coreano conosciuto per aver già lavorato su serie come Voltron: Legendary Defender e The Legend of Korra, e ispirato al videogioco online del 2013 Dota 2.

DOTA: Dragon's Blood - una scena dell'anime Netflix

Difficile non paragonarlo ad un'altra produzione della piattaforma streaming, Dragon's Dogma, simile per tematiche e genere, ma DOTA: Dragon's Blood, anche se con un target ugualmente adulto, sceglie di prendere una strada più classica e lineare, in grado comunque di catturare lo spettatore. Le vicende seguono le gesta si Davion, un famoso Cavaliere del Drago determinato a liberare il mondo dal flagello di queste creature mostruose che in passato hanno ucciso la sua famiglia e sterminato interi villaggi umani. Dopo un combattimento scopre che numerosi draghi, rimasti in una tana, sembrano essersi uccisi tra loro come spinti da una strana pazzia e che più in profondità potrebbe nascondersi il giaciglio di un drago anziano, una delle creature più potenti e feroci conosciute.

Pur avendo preso la saggia decisione di non disturbare il suo sonno, Davion dopo varie vicissitudini, si ritroverà coinvolto nella lotta tra la maestosa creatura e un demone; è in questa occasione che l'anziano mostro, morendo, deciderà di prendere possesso del corpo del guerriero dimostratosi estremamente valoroso in combattimento. Davion, insieme alla principessa Mirana e alla sua guardia, intraprenderà un viaggio per scoprire il suo destino rimanendo coinvolto in una guerra che rischia di devastare il mondo...