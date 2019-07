Dora e la città perduta: trailer italiano del film live-action

Svelato il Trailer italiano di Dora e la città perduta, film live-action adattamento della famosa serie animata Dora l'esploratrice. Il film, in uscitanei cinema italiani il 26 settembre, vede nel cast le star Isabela Moner, Michael Peña ed Eva Longoria.

Questa la trama di Dora e la città perduta: avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all'amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza partirà per un'avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) ed alla soluzione del mistero impossibile dietro una città perduta d'oro.

Amicizia, coraggio, risate e tanta avventura. Questi gli ingredienti chiave di Dora e la città perduta, nuovo adattamento in live-action del famoso cartone per bambini Dora l'esploratrice. Un film per famiglie rivolto a grandi e piccini per divertire, commuovere ed emozionare come solo le grandi avventure sanno fare.