Dora e la città perduta: il poster ufficiale del film live-action

Dora e la città perduta è il titolo ufficiale del film live-action tratto dalla serie animata che avrà come protagonista l'attrice Isabela Moner nel ruolo della giovane esploratrice che vive incredibili avventure.

La sinossi ufficiale del progetto, di cui non è ancora stata annunciata la data di distribuzione nelle sale italiane, anticipa: Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all'amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza partirà per un'avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) ed alla soluzione del mistero impossibile dietro una città perduta d'oro.

Le due locandine, quella italiana e la versione originale inglese, mostrano la protagonista e la sua scimmietta Boots davanti a delle rovine che sembrano nascondere un prezioso tesoro e sicuramente un mistero da risolvere:

La regia del progetto prodotto dalla Paramount è stata affidata a James Bobin (I Muppet) e la sceneggiatura sarà invece firmata da Nick Stoller (Cicogne in missione).

Nel team dei produttori ci saranno anche Michael Bay, tramite la sua Platinum Dunes, Andrew Form e Brad Fuller.

Lo show è andato in onda per quattordici anni e per un totale di 172 episodi. Sul grande schermo si racconterà quindi la storia della giovanissima Dora che, insieme alla scimmietta Boots, intraprenderà delle missioni per cercare dei preziosi tesori.