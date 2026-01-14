"Dopo tante interviste perdi la testa" Ethan Hawke si pente di aver 'esagerato' sul nuovo film

Dopo aver definito la sua prossima fatica, che lo vedrà tornare a collaborare con Richard Linklater, "uno dei più grandi film mai realizzati", Ethan Hawke si sarebbe pentito di aver esagerato, dando al colpa alle troppe interviste.

In un'intervista con Today, l'attore ha parlato del nuovo progetto con Linklater in lavorazione, ancora privo di titolo, che segnerà la decima collaborazione tra i due artisti.

"Tutto ci ha preparato per quello che verrà", ha detto Hawke. "Il decimo film sarà il migliore." Poi ha aggiunto: "Personalmente non ho dubbi nel dire che sarà uno dei più grandi film mai realizzati."

Ethan Hawke a Venezia 81

"Ma cosa mi è saltato in mente?"

"Non so perché l'ho detto", ha confessato Ethan Hawke durante un'intervista all'Hollywood Reporter. "Sono arrabbiato con me stesso. Il problema di fare così tante interviste è che alla fine perdi la testa. È come un tizio che è rimasto troppo a lungo a una festa. Parli troppo."

Nella stessa intervista, Hawke ribadisce che il film in questione, di cui al momento si conoscono pochi dettagli, si farà sicuramente: "Linklater te lo dirà, la penso così per ogni film che abbiamo mai fatto, ma sono molto fiducioso di questo. Quando lo faremo - e credo che sarà quest'anno - sarà il compito più impegnativo della nostra vita, ma siamo davvero pronti."

Da quanto trapelato finora, il progetto in questione sarà più costoso rispetto alla media dei film di Richard Linklater. La storia affronterà i "movimenti hippie degli anni '30 e '40 dell'Ottocento, gli albori del femminismo, l'ambientalismo, l'abolizionismo... tutto questo insieme". A fianco di Ethan Hawke ci saranno le star Oscar Isaac e Natalie Portman. La produzione dovrebbe iniziare a Boston nei prossimi mesi.