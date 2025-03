Dopo Matrix, Carrie Ann-Moss ha rinunciato a una grandiosa offerta per fare la mamma: "Non rimpiango niente"

L'interprete di Trinity ha rinunciato a ruoli appetibili per trascorrere più tempo coi figli e non si pente di aver anteposto la famiglia al lavoro.

Carrie Ann-Moss non rimpiange di aver sacrificato la carriera per fare la mamma dopo l'incredibile successo di Matrix. Nei panni della volitiva Trinity, l'attrice ha affiancato Keanu Reeves e Laurence Fishburne nell'action del 1999 dei fratelli Wachowski per poi fare ritorno nei due sequel girati back-to-back, Matrix: Reloaded e Matrix: Revolutions, entrambi usciti nel 2003. Dopo questo bagno di fama, Moss ha rifiutato offerte anche importanti per concentrarsi sulla famiglia e fare la mamma. Scelta che non ha mai rimpianto.

"Dopo l'impegno di Matrix ho preso una lunghissima pausa per fare figli e stare con loro" ha detto all'Indipendent. "Ricordo che ero divisa, mi dicevo 'Mi hanno offerto questo progetto grandioso, sarebbe fantastico'. Stavo stringendo mio figlio tra le braccia e ricordo di aver pensato, 'Alla fine della vita cosa conterà di più: avere un film in più nel mio carnet? O conterà aver passato del tempo con mio figlio?' Ho capito subito, non ho dovuto nemmeno pensarci. E sono felice di averlo fatto, non me ne sono mai pentita."

Carrie Ann-Moss con Keanu Reeves

Il ritorno sulle scene

Dopo una lunga pausa, Carrie Ann-Moss è apparsa sul piccolo schermo con un ruolo nella serie Marvel/Netflix Jessica Jones. Di recente ha anche interpretato un Jedi nella serie di Star Wars The Acolyte, anche se gli ascolti deludenti dello show hanno portato alla sua cancellazione dopo una stagione.

"È sempre deludente quando un prodotto non viene preso in considerazione" ha commentato l'attrice riferendosi alla breve vita della serie Disney+. "Ma non sono mai troppo scioccata. Questo è il tipo di attività che non è per tutti: alla fine devi essere abbastanza realista al riguardo".

Carrie Ann-Moss in Disturbia

Nel 2021 Carrie Ann-Moss ha ripreso i panni di Trinity in Matrix Resurrections, diretto dalla sola Lana Wachowski. La pellicola ha ricevuto un'accoglienza controversa sia in termini di critica che di pubblico, vista la scelta di Warner Bros. di distribuire i film nei cinema e in streaming contemporaneamente per via della situazione sanitaria globale.

"È stato un periodo strano", ha detto Moss, riferendosi all'uscita del quarto film di Matrix. "L'hanno messo su una piattaforma di streaming [HBO Max]. Ma non passo molto tempo a pensare ai giudizi degli altri. L'ho sempre detto, ed è un po' un cliché, ma hai il controllo solo sulla tua esperienza. Quel film è stato davvero un dono e mi è piaciuto molto realizzarlo".