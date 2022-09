Don't Worry Darling, Olivia Wilde: "Bradley Cooper mi ha aiutato molto con questo film"

Olivia Wilde ha affermato che Bradley Cooper è stato un supporto molto utile durante le riprese di Don't Worry Darling, pellicola diretta e interpretata dalla star di The OC. Mentre parlava con Maggie Gyllenhaal, in occasione della loro intervista congiunta di Interview Magazine, la 38enne si è aperta a proposito della realizzazione del thriller presentato a Venezia 2022.

Quando le è stato chiesto perché avesse deciso di recitare nel film considerando che sarebbe stata anche la regista, Olivia ha risposto: "È stato per necessità, la produzione in pratica ha finito i soldi e io avevo bisogno di qualcuno che potesse prendere uno stipendio davvero molto basso".

"La cosa divertente è che, quando ho chiesto agli amici registi come sarebbe stata quell'esperienza, mi è capitato di chiedere a un gruppo di uomini, e tutti hanno detto: 'Oh, è fantastico'", ha detto la Wilde alla Gyllenhaal, 44 anni, nota per aver diretto La Figlia Oscura.

A quanto pare, uno di quei registi era Bradley Cooper, il quale ha recitato con Olivia Wilde in passato e ha diretto il film di successo del 2018 intitolato A Star Is Born. "Cooper è stato un grande sostenitore, mi ha aiutata molto", ha concluso Olivia, "Ha detto: 'Sarà davvero meraviglioso essere in grado di dirigere mentre stai recitando in una scena.'"