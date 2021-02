Don't Look Up: Mark Rylance e Michael Chiklis nel cast del film

Mark Rylance e Michael Chiklis faranno parte del cast di Don't Look Up, il nuovo film scritto e diretto da Adam McKay.

Il cast di Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay, si espande ulteriormente con l'arrivo nel cast di Mark Rylance e Michael Chiklis.

I due attori reciteranno nell'atteso progetto le cui riprese sono attualmente in corso negli Stati Uniti.

Adam McKay sarà sceneggiatore e regista del film che racconterà la storia di due esperti in astronomia che devono intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra.

Attualmente non è stato svelato il ruolo affidato a Mark Rylance, che ha già collaborato con Netflix in occasione del film Il processo ai Chicago 7, e Michael Chiklis, recentemente star della serie Coyote.

Leonardo DiCaprio (C'era una volta a... Hollywood) e Jennifer Lawrence (Dark Phoenix) avranno il ruolo dei due scienziati al centro della trama. Tra gli interpreti anche Meryl Streep (The Prom), Jonah Hill (The Beach Bum), Himesh Patel (Yesterday), Timothée Chalamet (Dune), Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette?), Rob Morgan (Luke Cage), Tyler Perry (Gone Girl, Vice), Melanie Lynskey (Castle Rock, Mrs. America), e Ron Perlman (Hellboy, Monster Hunter).

Le star che appariranno con un cameo saranno invece Ariana Grande (Kidding), Kid Cudi (Bill & Ted Face the Music), Matthew Perry (Friends), e Tomer Sisley (Messiah).