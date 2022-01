Donne sull'orlo di una crisi di nervi diventa una serie tv con star Gina Rodriguez

Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il film diretto da Pedro Almodóvar, diventerà una serie tv e la protagonista del progetto sarà Gina Rodriguez.

L'attrice sarà coinvolta anche in veste di produttrice dello show destinato ad Apple TV+ tramite la sua casa di produzione I Can and I Will.

Il regista Pedro Almodóvar sembra sarà coinvolto nell'adattamento per il piccolo schermo di Donne sull'orlo di una crisi di nervi in veste di produttore. La serie sarà girata in inglese e spagnolo e nel team della produzione ci sarà anche l'attore Eugenio Derbez.

Gina Rodriguez avrà negli episodi la parte di Pepa Marcos che, nel film, era stata interpretata da Carmen Maura.

Nel lungometraggio Pepa è una doppiatrice cinematografica che riceve un messaggio d'addio dal suo compagno Ivan, che sta per partire per Stoccolma. La donna, che è incinta, pensa che sia tornato dalla moglie Lucia, appena uscita dal manicomio, non sapendo che invece ha un'altra amante.

Il film aveva fatto conquistare ad Almodóvar ben cinque premi Goya e prestigiose nomination ai Golden Globe, agli Oscar e ai BAFTA. Nel cast c'erano anche Fernando Guillén, Antonio Banderas e Julieta Serrano.