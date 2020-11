Donne: il film con Whitney Houston diventerà una serie tv

Donne (Waiting to Exhale), il film del 1995 con star Whitney Houston, sarà alla base di una potenziale serie prodotta per ABC e sviluppata da Lee Daniels.

Il progetto sarà una nuova versione della storia con al centro la prossima generazione di donne di cui si racconta la vita tramite le loro amicizie e i rapporti complicati con le figlie.

La sceneggiatura della serie Donne sarà scritta da Attica Locke (When They See Us) e Tembi Locke (Never Have I Ever), mentre la regia è stata affidata ad Anthony Hemingway (Genius: Aretha). Terry McMillan, che ha scritto il romanzo da cui è tratto il film, farà parte del team come consulente alla produzione.

Il lungometraggio del 1995 era stato diretto da Forest Whitaker, al suo debutto come regista. Il cast era composto da Whitney Houston, Angela Bassett, Lela Rochon e Loretta Devine. Al centro della trama c'erano quattro donne di Phoenix di cui si raccontavano i rapporti con gli uomini della loro vita e tra di loro.

Il progetto aveva incassato 81 milioni di dollari in tutto il mondo.