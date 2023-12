Una donna ha creduto di avere una relazione con Kevin Costner a causa di video deepfake e dell'uso dell'IA

Dei truffatori hanno sfruttato l'Intelligenza Artificiale e i video deepfake per far credere a una donna di avere una relazione a distanza con Kevin Costner.

Una cinquantenne britannica è stata vittima di alcuni truffatori che hanno usato l'Intelligenza Artificiale per farle credere di avere una relazione con Kevin Costner.

Rachel (nome di finzione usato per riportare la sua storia), che ha 57 anni e vive nel Sussex, ha voluto condividere la sua esperienza per avvisare altre persone che potrebbero essere ingannate grazie all'utilizzo della nuova tecnologia.

Il racconto dell'inganno

Yellowstone 4: Kevin Costner in una scena

La donna, che lavora in campo medico, ha divorziato nel 2005 ed è stata contattata su Instagram da qualcuno che si è finto Kevin Costner in risposta a un commento che aveva lasciato su Instagram. Rachel ha sottolineato che era consapevole dei possibili inganni compiuti sui social e aveva molti dubbi, tuttavia ha creduto ai messaggi a causa dell'uso delle tecnologie a disposizione dei truffatori, tra cui l'intelligenza artificiale e i video deepfake.

La donna ha così ricevuto telefonate, file audio e video che ricreavano alla perfezione la voce della star di Yellowstone. La vittima ha spiegato: "Mi sono sentita fortunata che mi avesse notata tra migliaia di follower sui suoi social media".

Le interazioni sono proseguite a lungo e il finto Kevin ha progressivamente iniziato a esternare i suoi sentimenti romantici tramite chat su WhatsApp in cui la faceva sentire speciale, messaggi audio e alcune video chiamate. Dopo alcune settimane Rachel ha inoltre iniziato a ricevere messaggi da parte di presunti amici e membri della famiglia di Costner - tra cui i figli dell'attore Liam, Cayden, Lily e Annie - che sostenevano di essere a conoscenza dei sentimenti provati da Kevin per lei e di voler conoscerla meglio. I truffatori hanno offerto in più occasioni le "prove" della propria identità tramite foto modificate digitalmente e audio creati per ingannarla.

Per tre mesi Kevin ha condiviso con lei anche dettagli di riprese e progetti cinematografici, ma anche questioni personali: "Mi raccontava quanto fossero importanti per lui i suoi figli. Mi ha fatto sentire amata, una confidente, davvero speciale, sembrava una favola. Mi ha dato la speranza che avremmo fatto dei progetti per il nostro futuro. Ho perso peso e soffrivo per amore".

Kevin Costner al Festival di Roma: "Vi racconto il mio cinema di eroi"

L'inganno

Rachel ha iniziato però a capire che qualcosa non era normale quando nei messaggi "Kevin" le ha iniziato a spiegare che i suoi manager erano contrari al fatto che stesse avendo delle conversazioni con una fan, chiedendole quindi di usare Google chat e Telegram per interagire.

L'impostore ha iniziato inoltre a trovare delle scuse per compiere delle video chat: "Mi ha detto che il suo avvocato e il suo team di manager gli avevano consigliato di non parlare con qualsiasi donna a causa dal suo divorzio in corso da Christine Baumgartner".

Per provare a toglierle i dubbi emersi dalle conversazioni, l'interlocutore le ha persino inviato una foto del passaporto di Kevin Costner, ovviamente falsificato, tuttavia la richiesta di pagare 3.000 sterline per accedere a una piattaforma riservata dove interagire liberamente ha posto fine ai sogni di Rachel che si è resa conto di essere stata ingannata.

La vittima ha aggiunto: "La truffa ha distrutto la mia sicurezza, mi ha fatto sentire stupida e mi ha fatto vergognare. Ho realmente provato il desiderio di uccidermi per un breve momento. Non riuscivo a parlarne con la mia famiglia a causa dell'imbarazzo. Mi ha fatto sentire vulnerabile e non al sicuro perché avevo condiviso dei dettagli della mia vita privata". Per timore delle ripercussioni, la donna continua a interagire con i truffatori nel tentativo di non farli arrabbiare, in attesa che le autorità provino a scoprire l'identità dei colpevoli o che si stanchino di interagire con lei senza ottenere denaro. Rachel ha quindi deciso di raccontare la sua storia per avvisare altre persone: "Migliaia di persone stanno cadendo vittime di questi predatori che puntano al romanticismo e alle finanze delle donne, e alcune stanno perdendo migliaia di sterline. Spero di contribuire a salvarle da potenziali sofferenze emotive, rovine economiche e potenziali tentativi di suicidio come è accaduto a me".