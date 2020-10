Donald Trump, un uomo vestito da Hulk distrugge la sua stella sulla Walk of Fame

Brutte notizie per Donald Trump : un uomo in costiume da Hulk ha distrutto la sua stella sulla Walk of Fame... E no, non era Mark Ruffalo.

Hulk spacca... La stella di Donald Trump sulla Walk of Fame. Questo quanto successo nelle ultime ore in quel di Hollywood, a pochi giorni dalle elezioni americane.

A man dressed in a Hulk costume smashed #DonaldTrump star on Hollywood #walkoffame Again. pic.twitter.com/8qWSJc5dSJ — @metrofinishingschool (@metrofinishing1) October 2, 2020

Come ha riportato il sito TMZ - qui potete vedere anche il video - nella giornata di ieri una persona vestita da Incredibile Hulk e armata di piccone avrebbe distrutto la lastra dell'Hollywood Blvd. dedicata al Presidente degli stati Uniti, causando dei danni di circa 5.000 dollari.

Il Presidente e CEO della Camera di Commercio di Hollywood Rana Ghadban ha commentato l'accaduto augurandosi che "quando le persone sono arrabbiate con una delle celebrità a cui abbiamo dedicato una stella, speriamo possano proiettare la loro rabbia in modi più propositivi del vandalizzare un'opera pubblica dello stato della California" come ad esempio andare a votare... "La nostra è una democrazia basata sul rispetto della legge. Le persone possono fare davvero la differenza andando a votare, e non distruggendo le pubbliche proprietà".

Ma questa non è certo la prima volta che la stella di Donald Trump ha subito l'ira degli americani.

Già nel 2016 questa venne vandalizzata con un martello, per poi essere nuovamente presa a picconate nel 2018, e più recentemente ricoperta di slogan relativi alla questione Black Lives Matter. In più, in passato, venne anche circondata da un muro in miniatura, come protesta contro le politiche sull'immigrazione attuate dal Presidente.

Nella mattinata di ieri Donald Trump ha annunciato di essere positivo al Covid-19, così come sua moglie Melania e oggi è stato ricoverato in ospedale. Anche alcune figure vicine al Presidente USA, tra cui l'ex consigliera Kellyanne Conway sono risultate positive al Coronavirus.