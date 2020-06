Donald Trump è fan di Insecure, la reazione di Issa Rae diventa virale

Issa Rae ha espresso il proprio stupore dopo aver scoperto che Donal Trump potrebbe essere fan di Insecure. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti messo like a un post pubblicato il 7 giugno legato al penultimo episodio della serie in onda negli Stati Uniti sulla HBO.

Il tweet apparentemente apprezzato da Donald Trump conteneva un'immagine tratta dal film Il colore viola usata per esprimere il disappunto nell'assistere all'amicizia tra Issa e Molly che sta andando in mille pezzi in questa stagione dello show.

Issa Rae, notando il like del presidente sul profilo Twitter di Insecure, ha semplicemente dichiarato: "Che ca**o è questo?".

La sua reazione, come prevedibile, è diventata virale online grazie alle reazioni dei tanti fan della comedy che sono rimasti perplessi nel pensare a Trump in versione spettatore dello show.

what the fuck is this — Issa Rae (@IssaRae) June 8, 2020

Kumail Nanjiani, amico e collega dell'attrice in occasione del film The Lovebirds, ha quindi aggiunto: "Bene, ho trovato una cosa che ho in comune con lui: siamo entrambi grandi fan di Issa Rae".

La serie che la star ha co-creato in collaborazione con Larry Wilmore ha già ottenuto il rinnovo per una quinta stagione. Tra i protagonisti dello show ci sono Prentice Penny, Melina Matsoukas e Michael Rotenberg.