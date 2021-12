Insecure: Jay Ellis schiaffeggiato in aereoporto da una fan

Jay Ellis, una delle star televisive più amate e odiate di oggi a causa del ruolo di Lawrence Walker in Insecure, è stato aggredito e schiaffeggiato da una fan presso l'Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York, negli Stati Uniti d'America.

Lunedì 20 dicembre la giornalista Jemele Hill ha condiviso una clip dal podcast "Jemele Hill Is Unbothered", in cui Ellis ha spiegato di essere stato schiaffeggiato pubblicamente da un fan in aeroporto. "Sì, sono stato schiaffeggiato in aereoporto", ha ammesso Ellis, scioccando la Hill che ha immediatamente urlato: "Oh mio Dio!"

Apparentemente il 39enne non aveva idea di chi fosse la donna ed è rimasto molto sorpreso dal gesto avventato e, soprattutto, immotivato: "Mi ha letteralmente schiaffeggiato e ha detto 'Oh mio Dio, oh mio Dio. Mi dispiace tanto. Sono così incazzata con te, Lawrence.'"

L'attore ha rivelato di essere rimasto ancora più scioccato quando la donna gli ha chiesto di intervistarlo subito dopo averlo schiaffeggiato: "Mi ha detto: 'Pensi che potrei fare un'intervista con te?' E io ero tipo: 'Perché non mi dai uno schiaffo quando torno negli USA, così lo scopriremo'."

Jay Ellis ha detto di non aver mai ricevuto una risposta dalla donna sebbene fosse disposto ad assecondarla al fine di smascherarla: "In realtà avrei fatto l'intervista con lui soltanto per smascherarla di fronte a tutti". Mentre la clip dell'attore diventava virale sui social media i fan sono immediatamente saltati in difesa della star di Insecure.