Donald Trump fa causa agli autori di The Apprentice per la scena di stupro presente nel film

Un portavoce di Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione in cui promette azioni legali contro i registi coinvolti nella realizzazione di The Apprentice, specialmente per via della scena di stupro presente nel film.

Il film su Trump, Roy Cohn e l'ex moglie Ivana è stato presentato ieri a Cannes dove ha ricevuto una standing ovation di circa 11 minuti. Le recensioni non hanno gridato comunque al capolavoro, ma si sono abbastanza divise. Sebastian Stan interpreta Trump, Maria Bakalova è Ivana e Jeremy Strong è Cohn.

The Apprentice: Sebastian Stan a Cannes 2024

Trump furioso

La pellicola include una sequenza in cui Trump, schernito da Ivana, fa sesso con lei con la forza. Immediata quindi la reazione del Tycoon ed ex-Presidente degli Stati Uniti, che tramite il suo portavoce ha minacciato azioni legali:

"Presenteremo un'azione legale per rispondere alle affermazioni palesemente false di questi finti registi. Questa spazzatura è pura finzione che sensazionalizza bugie che sono state a lungo sfatate. Come nel caso del processo illegale a Biden, si tratta di un'interferenza elettorale da parte delle élite di Hollywood, che sanno che il Presidente Trump riconquisterà la Casa Bianca e batterà il loro candidato preferito perché nulla di ciò che hanno fatto ha funzionato".

Il film non sarà distribuito?

La scena in questione vede Ivana regalare a Trump un libro sull'orgasmo femminile. Trump furioso dice alla moglie che non è più attratto da lei. I due litigano e poi Trump la getta a terra, fa sesso con lei e grida: "È il tuo punto G? L'ho trovato?".

The Apprentice, il regista risponde alle minacce di Trump: "Non parla delle sue possibilità di vittoria"

The Apprentice è ancora alla ricerca di un distributore e questa causa complicherà senza dubbio le cose. Secondo quanto riferito, uno degli investitori del film, il miliardario Dan Snyder, è arrabbiato per il fatto che la scena dello stupro sia stata inserita nel montaggio finale e ha minacciato di non far distribuire il film. Snyder, repubblicano e sostenitore di Trump, ha una società di investimenti cinematografici che avrà molta influenza sulle modalità di vendita del film.