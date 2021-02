Donald Trump dice addio a SAG-AFTRA: "Non avete fatto nulla per me"

Donald Trump ha deciso di abbandonare il sindacato SAG-AFTRA che aveva minacciato di espellere l'ex presidente degli Stati Uniti dopo il suo coinvolgimento dell'attacco al Campidoglio avvenuto a Washington a gennaio.

Il miliardario ha inviato una missiva per annunciare la sua uscita del gruppo di cui aveva fatto parte dal 1989, essendo apparso in numerose produzioni cinematografiche e televisive.

Donald Trump è il "boss" di The Apprentice

Donald Trump ha inviato una lettera a Gabrielle Carteris, presidente di Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, spiegando all'attrice le motivazioni del suo addio all'organizzazione. Nella missiva si dichiara: "Ti scrivo oggi per quanto riguarda la cosiddetta seduta della Commissione Disciplinare finalizzata alla revoca della mia iscrizione al sindacato. Chi se ne frega!".

Trump ha scritto a Gabrielle Carteris: "Nonostante non conosca il tuo lavoro, sono davvero orgoglioso del mio in film come Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, Zoolander e Wall Street: il denaro non dorme mai, e in show televisivi come Willy, Il Principe di Bel Air, Saturday Night Live e, ovviamente, uno degli show di maggior successo della storia televisiva, The Apprentice, solo per nominarne alcuni! Ho inoltre enormemente aiutato gli affari delle televisioni via cavo dedicate all'informazione (che si sosteneva essere una piattaforma morente con le ore contate fino a quando sono stato coinvolto in politica), e ho creato migliaia di lavori in network come MSDNC e Fake News CNN, tra i tanti".

Donald Trump ha quindi attaccato: "Questo mi porta al tuo sfacciato tentativo di distogliere l'attenzione dei mezzi di comunicazione per distrarli dal vostro triste primato come sindacato. La tua organizzazione ha fatto poco per i suoi membri e nulla per me - oltre a raccogliere quote e promuovere pericolose politiche e idee anti-americane - come è evidente dai tuoi enormi tassi di disoccupazione e cause legali da parte di famosi attori che hanno persino realizzato dei video in cui si chiede 'Perché il sindacato non combatte per me?'. Questi, tuttavia, sono dei fallimenti politici. I tuoi fallimenti disciplinari sono ancora più eclatanti".

L'ex presidente ha quindi concluso la lettera rivolta a Gabrielle dichiarando: "Non desidero più essere associato al tuo sindacato. In quanto tale, questa lettera è per informarti delle mie immediate dimissioni da SAG-AFTRA. Non avete fatto niente per me. Saluti".

Gabrielle Carteris aveva dichiarato che si sarebbe dovuto stabilire se mantenere Trump tra i propri iscritti sostenendo che avesse attaccato i valori più importanti per il sindacato: "democrazia, verità, rispetto per i cittadini americani di tutte le razze e credo religiosi, e la santità della libertà di stampa".