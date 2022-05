Don Matteo 13: la trama dell'ottava puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 13 torna, stasera su Rai1 alle 21:25, alla sua collocazione originaria del giovedì in prima serata, e lo fa con il terzultimo appuntamento per questa stagione.

La trama dell'ottava puntata, dal titolo Ma è la famiglia che fa l'amore o l'amore che fa la famiglia?, racconta che Caterina, madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato.

L'episodio in onda stasera - disponibile anche in streaming su RaiPlay - è interpretato da Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi e la partecipazione straordinaria di Gigi Marzullo. L'appuntamento con Don Matteo raddoppierà anche la prossima settimana: oltre alla puntata del martedì, infatti, andrà regolarmente in onda anche quella del giovedì, con finale di stagione già fissato per il 26 maggio.